У Бразилії літак впав на житлові будинки: є загиблі та постраждалі

У місті Сан-Паулу на півночі Бразилії легкомоторний літак Cessna 210N впав на двоповерховий житловий будинок. Внаслідок інциденту загинули дві людини, ще 12 постраждали.

Про це повідомила пожежна служба Сан-Паулу у своєму Twitter.

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Зазначається, що внаслідок пожежі, яка виникла після авіакатастрофи, постраждали два автомобілі, що знаходилися поруч з житловим будинком. Причини падіння літака поки невідомі.

За попередньою інформацією літак вилетів з аеропорту Кампу-ді-Марті.

Видання Extrajuridico повідомило, що внаслідок падіння літака також постраждали два сусідніх будинки. На місце події прибули пожежники та швидко загасили пожежу. Повідомляється також, що наразі особи загиблих не вдалося встановити. Постраждалими виявилися звичайні перехожі, які проходили повз під час падіння літака.

Додамо, що аеропорт Кампу-ді-Марті спеціалізується лише на приватних рейсах.



Легкомоторний літак Cessna 210N