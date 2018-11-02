02:09
3 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Путинский бункер для террористов. В РФ запретили рэп-батлы
      Вєсті Кремля
      21:51, 1 ноября
      Вести.UA. Фиаско Гриценко. 322 высокопоставленных чиновника попали в немилость Путина
      Вєсті.UA
      19:22, 1 ноября
      Новые схемы черных регистраторов, или Как отжать квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Курьезные новости
      САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ТАРИФЫ НА ГАЗ

      В Британии предприимчивая женщина разбогатела на грязных носках

      54 Читати новину українською
      Британка решила заработать на фут-фетише
      Британка решила заработать на фут-фетише / Фото из открытых источников

      33-летняя британка Рокси Сайкс решила распрощаться со скромной зарплатой и начала собственный бизнес – продажу грязных носков и обуви фетишистам.

      Это стало для Рокси золотой жилой. За год она смогла заработать почти 100 тысяч футов, что эквивалентно 3,6 миллиона гривен, пишет The Sun.

      Читайте также: "Беременный" Александр Педан спародировал знаменитую Бейонсе: забавное фото

      Но бизнес появился не сразу. Сначала коллега подал идею завести Instagram-страницу, где женщина могла бы выкладывать фото своих ног.

      "Когда у меня появились тысячи подписчиков и сообщения о продаже использованных вещей, я поняла, что могу на этом зарабатывать. Я не показывала свое лицо или что-нибудь другое сначала", – рассказала британка.


      Рокси Сайкс

      За первый же месяц Рокси заработал более 8 тысяч фунтов (292 тысячи гривен).

      Теперь я думаю, что никогда не прекращу это делать. Сколько бы лет мне не исполнилось, мои ноги всегда смогут заработать деньги,
      – убеждена женщина.

      Рокси Сайкси построила целый бизнес на грязных вещах

      Сейчас она продает грязные вещи еще и на разных сайтах. Так, цена на пару носков, которую женщина проносила день, составляет 20 фунтов (729 гривен), обувь "двухмесячной давности" – 200 фунтов (7 290 гривен), а видео, где она шевелит пальцами ног, 100 фунтов (3 645 гривен).

      Кроме того, британка организует курсы для фетиш-моделей, чтобы научить их зарабатывать на этом бизнесе.


      Женщина сама научилась зарабатывать на грязных носках и теперь учит других

      Теги: Великобритания Курьезные новости
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      На Волыни нашли крупнейшее в мире месторождение нефти
       1 апреля 2016 , 16:10 90
      Появилось фото захваченных накануне террористов
       28 июня 2016 , 09:35 2
      Семенченко рассказал о планах Путина и Порошенко на Донбассе
       31 мая 2016 , 08:40
      Порошенко отправил гневное письмо Яценюку и Шокину
       12 февраля 2016 , 14:44
      Голливудские конфузы: как звезды на красной дорожке обнажаются (18+)
       26 мая 2016 , 04:19
      Какие "чудеса" во время прямой линии показал Путин
       16 апреля 2016 , 13:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук