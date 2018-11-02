В Британии предприимчивая женщина разбогатела на грязных носках

33-летняя британка Рокси Сайкс решила распрощаться со скромной зарплатой и начала собственный бизнес – продажу грязных носков и обуви фетишистам.

Это стало для Рокси золотой жилой. За год она смогла заработать почти 100 тысяч футов, что эквивалентно 3,6 миллиона гривен, пишет The Sun.

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Но бизнес появился не сразу. Сначала коллега подал идею завести Instagram-страницу, где женщина могла бы выкладывать фото своих ног.

"Когда у меня появились тысячи подписчиков и сообщения о продаже использованных вещей, я поняла, что могу на этом зарабатывать. Я не показывала свое лицо или что-нибудь другое сначала", – рассказала британка.



Рокси Сайкс

За первый же месяц Рокси заработал более 8 тысяч фунтов (292 тысячи гривен).

Теперь я думаю, что никогда не прекращу это делать. Сколько бы лет мне не исполнилось, мои ноги всегда смогут заработать деньги,

– убеждена женщина.

Рокси Сайкси построила целый бизнес на грязных вещах

Сейчас она продает грязные вещи еще и на разных сайтах. Так, цена на пару носков, которую женщина проносила день, составляет 20 фунтов (729 гривен), обувь "двухмесячной давности" – 200 фунтов (7 290 гривен), а видео, где она шевелит пальцами ног, 100 фунтов (3 645 гривен).

Кроме того, британка организует курсы для фетиш-моделей, чтобы научить их зарабатывать на этом бизнесе.



Женщина сама научилась зарабатывать на грязных носках и теперь учит других