У Британії підприємлива жінка розбагатіла на брудних шкарпетках

33-річна британка Роксі Сайкс вирішила розпрощатися зі скромними зарплатами і розпочала власний бізнес – продаж брудних шкарпеток і взуття фетишистам.

Це стало для Роксі золотою жилою. За рік вона спромоглася заробити майже 100 тисяч футів, що еквівалентно 3,6 мільйона гривень, пише The Sun.

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Та бізнес з'явився не одразу. Спочатку колега подав ідею завести Instagram-сторінку, де жінка могла б викладати фото своїх ніг.

"Коли у мене з'явилися тисячі передплатників і повідомлення про продаж використаних речей, я зрозуміла, що можу на цьому заробляти. Я не показувала своє обличчя або що-небудь інше спочатку", – розповіла британка.



Роксі Сайкс

За перший же місяць Роксі заробила більше 8 тисяч фунтів (292 тисячі гривень).

Тепер я думаю, що ніколи не припиню це робити. Скільки б років мені не виповнилося, мої ноги завжди зможуть заробити гроші,

– переконана жінка.



Роксі Сайксі побудувала цілий бізнес на брудних речах

Наразі вона продає брудні речі ще й на різних сайтах. Так, ціна на пару шкарпеток, яку жінка проносила день, становить 20 фунтів (729 гривень), взуття "двомісячної давнини" – 200 фунтів (7 290 гривень), а на відео, де вона ворушить пальцями ніг, – 100 фунтів (3 645 гривень).

Крім того, британка організовує курси для фетиш-моделей, аби навчити їх заробляти на цьому бізнесі.



Жінка сама навчилась заробляти на брудних шкарпетках і тепер навчає інших