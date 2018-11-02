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      У Британії підприємлива жінка розбагатіла на брудних шкарпетках

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      Британка вирішила заробити на фут-фетиші
      Британка вирішила заробити на фут-фетиші / Фото з відкритих джерел

      33-річна британка Роксі Сайкс вирішила розпрощатися зі скромними зарплатами і розпочала власний бізнес – продаж брудних шкарпеток і взуття фетишистам.

      Це стало для Роксі золотою жилою. За рік вона спромоглася заробити майже 100 тисяч футів, що еквівалентно 3,6 мільйона гривень, пише The Sun.

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      Та бізнес з'явився не одразу. Спочатку колега подав ідею завести Instagram-сторінку, де жінка могла б викладати фото своїх ніг. 

      "Коли у мене з'явилися тисячі передплатників і повідомлення про продаж використаних речей, я зрозуміла, що можу на цьому заробляти. Я не показувала своє обличчя або що-небудь інше спочатку", – розповіла британка.


      Роксі Сайкс

      За перший же місяць Роксі заробила більше 8 тисяч фунтів (292 тисячі гривень).

      Тепер я думаю, що ніколи не припиню це робити. Скільки б років мені не виповнилося, мої ноги завжди зможуть заробити гроші,
      – переконана жінка.


      Роксі Сайксі побудувала цілий бізнес на брудних речах

      Наразі вона продає брудні речі ще й на різних сайтах. Так, ціна на пару шкарпеток, яку жінка проносила день, становить 20 фунтів (729 гривень), взуття "двомісячної давнини" – 200 фунтів (7 290 гривень), а на відео, де вона ворушить пальцями ніг, – 100 фунтів (3 645 гривень).

      Крім того, британка організовує курси для фетиш-моделей, аби навчити їх заробляти на цьому бізнесі. 


      Жінка сама навчилась заробляти на брудних шкарпетках і тепер навчає інших

      Теги: Курйозні новини Великобританія
      Джерело: 24 канал
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