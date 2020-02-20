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      В Британии впервые в истории женщина стала парашютистом-десантником: фото

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      Рози Уайлд стала парашютистом-десантником / twitter.com/bealejonathan

      В Великобритании женщина прошла изнурительный курс парашютно-десантного полка и получила бордовый берет. Это первый случай за всю историю армии Великобритании.

      28-летнюю женщину зовут Рози Уайлд, сообщает The Times. Она прошла 21-недельный курс, который заканчивается 8 сложными испытаниями, включая жестокий кулачный бой.

      Интересно: Сколько женщин служат в армиях НАТО: впечатляющие данные

      Рози Уайлд успешно завершила сложную неделю испытаний. В том числе женщина преодолела "60 секунд контролируемой физической агрессии" против соперника мужского пола такого же роста и веса. Во время этого теста новобранцы наносят друг другу удары, не защищая себя, чтобы проверить мужество и боевой дух.

      Какие еще испытания прошла британка:

      • преодоление в полной боевой выкладке и с рюкзаком весом 16 килограмм 3,2-километровый марш менее чем за 18 минут;
      • 16-километровый марш не больше чем за 1 час 50 минут;
      • марш больше 32 километров меньше чем за 4,5 часа.

      Рози Уайлд будет служить в силах поддержки 16-й воздушно-десантной бригады.

      Справка. В 2018 году в Великобритании женщинам разрешили участвовать в рядах любых родов войск. Ограничение на службу женщин в войсках ближнего боя в Британии сняли в 2016 году.

      Сколько женщин служат в украинской армии?По информации Генштаба, в 2019 году в армии находились 27 074 женщин-военнослужащих, из них 949 – старшие офицеры. Для сравнения: в 2018 году в армии проходили службу 24 897 женщин, в 2017 году – более чем 23 тысячи, а в 2008 году их было всего 1 800.

      С сентября 2019 года украинские девушки получили возможность учиться в военных лицеях и учреждениях высшего образования. Сегодня количество женщин, которые учатся в военных вузах и учебных подразделениях, составляет 8% от общей численности зачисленных на обучение.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Великобритания
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