У Британії вперше в історії жінка стала парашутистом-десантником: фото

У Великій Британії жінка пройшла виснажливий курс парашутно-десантного полку і отримала бордовий берет. Це перший випадок за всю історію армії Британії.

28-річну жінку звати Розі Уайлд, повідомляє The Times. Вона пройшла 21-тижневий курс, який закінчується 8 складними випробуваннями, включаючи жорстокий кулачний бій.

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Розі Уайлд успішно завершила складний тиждень випробувань. У тому числі жінка подолала "60 секунд контрольованої фізичної агресії" проти суперника чоловічої статі такого ж зросту і ваги. Під час цього тесту новобранці завдають один одному удари, не захищаючи себе, щоб перевірити мужність і бойовий дух.

Які ще випробування пройшла британка:

подолання в повній бойовій викладці і з рюкзаком вагою 16 кілограм 3,2-кілометровий марш менш ніж за 18 хвилин;

16-кілометровий марш не більше ніж за 1 годину 50 хвилин;

марш більше 32 кілометрів менше ніж за 4,5 години.

Розі Уайлд буде служити у силах підтримки 16-ї повітряно-десантної бригади.

Довідка. У 2018 році у Великій Британії жінкам дозволили долучатися до лав будь-яких родів військ. Обмеження на службу жінок у військах ближнього бою в Британії зняли у 2016 році.

Скільки жінок служать в українській армії?За інформацією Генштабу, у 2019 році в армії перебували 27 074 жінок-військовослужбовців, з них 949 – старші офіцери. Для порівняння: у 2018 році в армії проходили службу 24 897 жінок, у 2017 році – більш ніж 23 тисячі, а в 2008 році їх було всього 1800.



З вересня 2019 року українські дівчата отримали змогу навчатися у військових ліцеях та закладах вищої освіти. Сьогодні кількість жінок, які навчаються у військових вишах та навчальних підрозділах, складає 8% від загальної чисельності зарахованих на навчання.