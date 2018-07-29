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В Британии введут налог на фейковые новости

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В Британии планируют штрафовать за фейковые новости
В Британии планируют штрафовать за фейковые новости / Фото из открытых источников

В Британской парламентской комиссии выдвинули предложение ввести плату за распространение фейковых новостей из таких интернет-ресурсов, как Facebook, Google и Twitter. По их мнению это поможет бороться с недостоверными новостями.

Об этом сообщила служба RFI.

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Отмечается, что комиссия также планирует предоставить компаниям особый статус, предусматривающий повышенный уровень ответственности за информацию, которую они распространяют.

Мы сейчас столкнулись с кризисом использования данных в интернете и манипуляцией персональными данными,
– говорится в докладе Комиссии по цифровым технологиям, культуре и медиа при палате общин.

В комиссии отметили, что действующие юридические рамки не приспособлены к цифровым реалиям, которые быстро развиваются.

"Facebook и другие платформы должны усилить защиту пользовательских данных. Мы предложим пересмотреть статус интернет-компаний и положить на корпорации большую ответственность за данные пользователей. Благодаря этому компании больше не смогут отказываться от ответственности за утечку информации, ссылаясь на то, что на их серверах данные "всего лишь сохраняются",
– президент Комиссии Демиан Коллинз.

Члены Британской парламентской комиссии обратились к председателю Facebook Марку Цукербергу с просьбой лично посетить заседание комиссии, чтобы дать ответ на ряд вопросов, которые, пока остаются непонятными.

Теги: Интернет Facebook Великобритания
Источник: 24 Канал
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