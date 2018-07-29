У Британії введуть податок на фейкові новини

У Британській парламентській комісії висунули пропозицію ввести плату за поширення фейкових новин з таких інтернет-ресурсів, як Facebook, Google і Twitter. На їх думку це допоможе боротися з недостовірними новинами .

Про це повідомила служба RFI.

Читайте також: Історії двох дітей підштовхнули Великобританію легалізувати медичну марихуану

Зазначається, що комісія також планує надати компаніям особливий статус, який передбачає підвищений рівень відповідальності за інформацію, яку вони поширюють.

Ми зараз зіткнулися з кризою використання даних в інтернеті і маніпуляцією персональними даними,

– йдеться в доповіді Комісії з цифровим технологіям, культурі і медіа при палаті громад.

У комісії зазначили, що чинні юридичні рамки не пристосовані до цифрових реалій, які швидко розвиваються.

"Facebook і інші платформи повинні посилити захист призначених для користувача даних. Ми запропонуємо переглянути статус інтернет-компаній і покласти на корпорації велику відповідальність за дані користувачів. Завдяки цьому компанії більше не зможуть відмовлятися від відповідальності за витік інформації, посилаючись на те, що на їхніх серверах дані "всього лише зберігаються",

– президент Комісії Деміан Коллінз.

Члени Британської парламентської комісії звернулися до голови Facebook Марка Цукерберга з проханням особисто відвідати засідання комісії, щоб дати відповідь на низку запитань, які, наразі, залишаються незрозумілими.