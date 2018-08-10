В Британии зафиксировали гигантскую акулу: впечатляющее видео

В английском графстве Девон экскурсовод Роберт Хьюз фотографировал дельфинов и случайно зафиксировал Акулу-лисицу длиной 11 футов.

Об этом сообщает The Sun.

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Во время утренней прогулки с 12 людьми на лодках экскурсовод сделал впечатляющие кадры акулы, которая выпрыгнула из воды возле города Торки, на южном побережье Англии.

По информации издания, также в то же время у берегов английского города Плимут было замечено еще одно опасное морское существо – синяя акула. На видеоролике видно, как животное плавает рядом с водолазами, что интересно, грызет камеру.

В исследовании было выявлено, что 10 видов акул, которые в настоящее время можно увидеть в средиземноморских и африканских водах, могут поселиться в британских морях в ближайшие 30 лет из-за изменения климата.

Видео об опасном морском существе