У Британії зафіксували гігантську акулу: вражаюче відео
В англійському графстві Девон екскурсовод Роберт Хьюз фотографував дельфінів і випадково зафіксував Акулу-лисицю завдовжки 11 футів.
Про це повідомляє The Sun.
Читайте також: У Єгипті на популярному курорті акула вбила чоловіка
Під час ранкової прогулянки з 12 людьми на човнах екскурсовод зробив вражаючі кадри акули, яка вистрибнула з води біля міста Торкі, що на південному узбережжі Англії.
За інформацією видання, також у той же час біля берегів англійського міста Плімут була помічена ще одна небезпечна морська істота – синя акула. На відеоролику видно, як тварина плаває поряд з водолазами, що цікаво, гризе камеру.
У дослідженні було виявлено, що 10 видів акул, які в нині можна побачити в середземноморських і африканських водах, можуть оселитись в британських морях в найближчі 30 років через зміну клімату.
Відео про небезпечну морську істоту
Вибір редакції
-
У Херсонському порту перехопили російське судно, яке є в санкційному списку РНБО10 серпня, 23:35
-
Українка Прищепа стала чемпіонкою Європи, а Ляхова виграла бронзу з бігу на 800 метрів10 серпня, 22:45
-
Сутички на мітингу у Бухаресті: поліція застосувала сльозогінний газ, – фото, відео10 серпня, 21:19