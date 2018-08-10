У Британії зафіксували гігантську акулу: вражаюче відео

В англійському графстві Девон екскурсовод Роберт Хьюз фотографував дельфінів і випадково зафіксував Акулу-лисицю завдовжки 11 футів.

Про це повідомляє The Sun.

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Під час ранкової прогулянки з 12 людьми на човнах екскурсовод зробив вражаючі кадри акули, яка вистрибнула з води біля міста Торкі, що на південному узбережжі Англії.

За інформацією видання, також у той же час біля берегів англійського міста Плімут була помічена ще одна небезпечна морська істота – синя акула. На відеоролику видно, як тварина плаває поряд з водолазами, що цікаво, гризе камеру.

У дослідженні було виявлено, що 10 видів акул, які в нині можна побачити в середземноморських і африканських водах, можуть оселитись в британських морях в найближчі 30 років через зміну клімату.

Відео про небезпечну морську істоту