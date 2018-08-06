У Єгипті на популярному курорті акула вбила чоловіка
На популярному курорті Марса-Алам у Єгипті акула напала і вбила чоловіка з Чехії, що плавав у Червоному морі.
Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на місцеві ЗМІ.
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Зазначається, що турист був убитий за 20 кілометрів від берега, ймовірно, під час дайвінгу. Останки чеха виявили 3 серпня на пляжі курортного міста.
Чоловік відпочивав в Марса-Аламі разом зі своєю дружиною і дітьми.
Наразі, місцева влада створила спеціальну групу з розслідування інциденту.
Окрім того, як пишуть чеські ЗМІ, що недалеко від місця події було затримано човен з рибалками, які викидають в море рибні відходи. Цілком можливо, то саме це і стало причиною трагедії: акули припливли на запах риби. Адже у цій місцевості вони зазвичай не припливають до берега так близько.
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