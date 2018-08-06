09:33
6 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
25°C 18°C
  • вівторок
    25°C 16°C
  • середа
    26°C 16°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Бойові підрозділи Ісуса. Агент "Космос"
Вєсті Кремля
18:59, 4 серпня
Вєсті.UA. Жир. Скарби Порошенка. Казкарка Бондаренко
Вєсті.UA
18:45, 4 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
СПЕКА В УКРАЇНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

У Єгипті на популярному курорті акула вбила чоловіка

463 Читать новость на русском
У Єгипті акула вбила чоловіка
У Єгипті акула вбила чоловіка / Фото з відкритих джерел

На популярному курорті Марса-Алам у Єгипті акула напала і вбила чоловіка з Чехії, що плавав у Червоному морі.

Про це повідомляє Daily Mail з посиланням на місцеві ЗМІ.

Читайте також: В Єгипті неподалік від аеропорту пролунав вибух

Зазначається, що турист був убитий за 20 кілометрів від берега, ймовірно, під час дайвінгу. Останки чеха виявили 3 серпня на пляжі курортного міста.

Чоловік відпочивав в Марса-Аламі разом зі своєю дружиною і дітьми.

Наразі, місцева влада створила спеціальну групу з розслідування інциденту.

Окрім того, як пишуть чеські ЗМІ, що недалеко від місця події було затримано човен з рибалками, які викидають в море рибні відходи. Цілком можливо, то саме це і стало причиною трагедії: акули припливли на запах риби. Адже у цій місцевості вони зазвичай не припливають до берега так близько.

Теги: Чехія Жертви Єгипет
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Спроба перевороту в Туреччині: вже затримано майже 3000 заколотників
 16 липня 2016 , 13:02
У Тбілісі білий тигр на смерть загриз людину
 17 червня 2015 , 21:41
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук