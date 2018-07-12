В Єгипті неподалік від аеропорту пролунав вибух
Неподалік від аеропорту в Каїрі у Єгипті прогримів вибух у двох паливних резервуарах. Подія трапилася 12 липня.
Про це повідомляє Reuters.
За словами міністра цивільної авіації країни, аеропорт працює у штатному режимі.
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Імовірно, що вибух трапився у паливних резервуарах, розташованих за межами аеропорту.
Інформації про постраждалих немає.
Джерело: 24 Канал
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