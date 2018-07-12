В Єгипті неподалік від аеропорту пролунав вибух

Неподалік від аеропорту в Каїрі у Єгипті прогримів вибух у двох паливних резервуарах. Подія трапилася 12 липня.

Про це повідомляє Reuters. За словами міністра цивільної авіації країни, аеропорт працює у штатному режимі. Читайте також: В Єгипті можуть значно зрости ціни на готелі популярного курорту: названі суми Імовірно, що вибух трапився у паливних резервуарах, розташованих за межами аеропорту. Інформації про постраждалих немає.