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В Єгипті можуть значно зрости ціни на готелі популярного курорту: названі суми

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Ціни на готелі в Шарм-Ель-Шейх у можуть зрости
Ціни на готелі в Шарм-Ель-Шейх у можуть зрости / Travel365.md

На популярному єгипетському курорті Шарм-Ель-Шейх просять уряд країни втрутитися в питання ціноутворення у місцевих готелів. Усе тому, що низькі ціни негативно позначаються на туристичній репутації міста та не дають рости доходам скарбниці.

Про це повідомляє Otpusk.

Незважаючи на загальне зростання в'їзного турпотоку в Єгипті, середнє завантаження готелів Шарм-Ель-Шейха становить усього 50-60%. Саме тому багато готелів пропонують низькі ціни на розміщення.

Читайте аткож: Ціни в туристичних містах Європи: де дешевше

За словами голови комітету з маркетингу та розвитку туризму курорту Рамі Різкалла, серед тих готелів, які в гонитві за клієнтом пропонують ціни по 15 доларів замість 100 доларів за ніч, є і п'ятизіркові готелі з гучними іменами. На думку Різкалли, схожа політика негативно позначається на якості обслуговування і негативно впливає на імідж курорту, а також не сприяє зростанню доходів регіону.

На думку голови комітету, ціна на кімнату у п’ятизірковому готелі повинна бути не нижче 50 доларів за ніч. В іншому випадку, з урахуванням зростання витрат на електроенергію і пальне, а також падіння курсу єгипетської валюти, готель стає збитковим. З

Додомо, що за оцінкою Різкалли, на сьогодні українські туристи є на третьому місці за кількістю прибуттів до Шарм-Ель-Шейху.

Теги: Гроші відпочинок Єгипет
Джерело: 24 Канал
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