В Египте недалеко от аэропорта прогремел взрыв

Недалеко от аэропорта в Каире в Египте прогремел взрыв в двух топливных резервуарах. Происшествие случилось 12 июля.

Об этом сообщает Reuters. По словам министра гражданской авиации страны, аэропорт работает в штатном режиме. Читайте также: В Египте могут значительно вырасти цены на отели популярного курорта: названы суммы Вероятно, что взрыв произошел в топливных резервуарах, расположенных за пределами аэропорта. Информации о пострадавших нет.