В Египте недалеко от аэропорта прогремел взрыв
Недалеко от аэропорта в Каире в Египте прогремел взрыв в двух топливных резервуарах. Происшествие случилось 12 июля.
Об этом сообщает Reuters.
По словам министра гражданской авиации страны, аэропорт работает в штатном режиме.
Читайте также: В Египте могут значительно вырасти цены на отели популярного курорта: названы суммы
Вероятно, что взрыв произошел в топливных резервуарах, расположенных за пределами аэропорта.
Информации о пострадавших нет.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине27 июня , 14:37
Выходные в мае 2018: сколько будут отдыхать украинцы23 апреля , 16:10