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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

В Египте недалеко от аэропорта прогремел взрыв

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Аэропорт в Каире
Аэропорт в Каире / egypttoday.com

Недалеко от аэропорта в Каире в Египте прогремел взрыв в двух топливных резервуарах. Происшествие случилось 12 июля.

Об этом сообщает Reuters.

По словам министра гражданской авиации страны, аэропорт работает в штатном режиме.

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Вероятно, что взрыв произошел в топливных резервуарах, расположенных за пределами аэропорта.

Информации о пострадавших нет.

Теги: Новости Украины авиация Взрыв Египет
Источник: 24 Канал
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