В Египте на популярном курорте акула убила мужчину

На популярном курорте Марса-Алам в Египте акула напала и убила мужчину из Чехии, плававшего в Красном море.

Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на местные СМИ.

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Отмечается, что турист был убит в 20 километрах от берега, вероятно, во время дайвинга. Останки чеха обнаружили 3 августа на пляже курортного города.

Мужчина отдыхал в Марса-Аламе вместе со своей женой и детьми.

Сейчас местные власти создали специальную группу по расследованию инцидента.

Кроме того, как пишут чешские СМИ, недалеко от места происшествия был задержана лодка с рыбаками, которые выбрасывают в море рыбные отходы. Вполне возможно, что именно это и стало причиной трагедии: акулы приплыли на запах рыбы. Ведь в этой местности они обычно не приплывают к берегу так близко.