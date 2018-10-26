В Британии женщинам разрешили служить во всех родах войск

В Великобритании разрешили женщинам проходить службу на всех военных специальностях.

Об этом заявил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон.

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В Соединенном королевстве еще с 2016 года позволили женщинам встать в армейские ряды. Впрочем, только в бронетанковых войсках ближнего боя. Поэтому те женщины, которые уже служат, могут после специальных учений приобщиться к морской пехоте и специальной воздушной службе. Перед женщинам стоит серьезный вызов – для успешной службы они должны пройти военную муштру и стать такими же отважными как и мужчины.

"Ты должен доверять себе, знать что такое самоконтроль и верить в свои силы. И независимо, женщина ты или мужчина", – пояснила младший капрал Кэт Диксон.