У Британії жінкам дозволили служити у всіх родах військ

У Великій Британії дозволили жінкам проходити службу на всіх військових спеціальностях.

Про це заявив міністр оборони Британії Гевін Вільямсон.

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В Об'єднаному королівстві ще від 2016 дозволили жінкам стати до армійських лав. Втім, лише у бронетанкових військах ближнього бою. Тож ті жінки, які вже служать, можуть після спеціальних навчань долучитись до морської піхоти та спеціальної повітряної служби. Перед жінкам стоїть серйозний виклик – для успішної служби вони повинні пройти військову муштру і стати такими ж відважними як і чоловіки.

"Ти маєш довіряти собі, знати що таке самоконтроль і вірити у свої сили. І незалежно, жінка ти чи чоловік", – пояснила молодший капрал Кет Діксон.