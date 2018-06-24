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В Брюсселе пройдет мини-саммит ЕС по вопросам миграции

19 Читати новину українською
В Брюсселе пройдет мини-саммит ЕС по вопросам миграции
В Брюсселе пройдет мини-саммит ЕС по вопросам миграции / www.unian.ua

Лидеры Европейского Союза встретятся в Брюсселе в воскресенье, 24 июня, на так называемом "мини-саммите", посвященном преодолению миграционного кризиса континента – за четыре дня до полного саммита ЕС.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

16 лидеров, которые представляют более половины из 28 стран-членов ЕС, примут участие в неформальных переговорах. С 2015 года в страны Европейского Союза прибыли сотни тысяч человек, большинство из которых сбежало от войны в Сирии и Ираке, усиливая напряженность между членами ЕС и влияние антимигрантских партий, которые получают большую поддержку, озвучивая общественные страхи перед мигрантами.

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Напряженность все еще высока, несмотря на резкое сокращение количества прибывших мигрантов с момента своего пика в 2015 году, когда более 1 миллиона сирийских искателей убежища и других лиц прибыли в ЕС.

Венгрия, Польша, Словакия и Чехия – страны так называемой Вышеградской четверки – заявили, что будут бойкотировать мини-саммит из-за неприсоединения к призывам из стран-членов ЕС, в частности Германии, для того, чтобы все государства-члены "разделили" бремя "и приняли квоту мигрантов".

Также среди западных стран союза возникла напряженность из-за миграционной политики. Лидеры надеются, что переговоры на высшем уровне могут очистить путь к полному саммиту всех лидеров ЕС 28-29 июня. Однако Меркель признала, что "никакого решения не будет достигнуто" относительно общей проблемы миграции на обоих саммитах.

Теги: Евросоюз Бельгия
Источник: 24 Канал
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