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У Брюсселі пройде міні-саміт ЄС з питань міграції

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У Брюсселі пройде міні-саміт ЄС з питань міграції
У Брюсселі пройде міні-саміт ЄС з питань міграції / www.unian.ua

Лідери Європейського Союзу зустрінуться в Брюсселі у неділю, 24 червня, на так званому "міні-саміті", присвяченому подоланню міграційної кризи континенту – за чотири дні до повного саміту ЄС.

Про це повідомляє "Радіо Свобода". 

16 лідерів, які представляють більше половини з 28 країн-членів ЄС, візьмуть участь у неформальних переговорах. З 2015 року до країн Європейського Союзу прибули сотні тисяч людей, більшість із яких втекла від війни в Сирії та Іраку, посилюючи напруженість між членами ЄС та вплив антимігрантських партій, які отримують більшу підтримку, озвучуючи громадські страхи перед мігрантами.

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Напруженість все ще висока, попри різке скорочення кількості прибулих мігрантів з моменту свого піку в 2015 році, коли понад 1 мільйон сирійських шукачів притулку та інших осіб прибули до ЄС.

Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія – країни так званої Вишеградської четвірки – заявили, що будуть бойкотувати міні-саміт через неприєднання до закликів із країн-членів ЄС, зокрема Німеччини, для того, щоб всі держави-члени "розділили" тягар "і прийняли квоту мігрантів".

Також серед західних країн союзу виникла напруженість щодо міграційної політики. Лідери сподіваються, що переговори на вищому рівні можуть очистити шлях до повного саміту усіх лідерів ЄС 28-29 червня. Однак Меркель визнала, що «ніякого рішення не буде досягнуто» щодо загальної проблеми міграції на обох самітах.

Теги: Бельгія Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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