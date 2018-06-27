В Брюсселе состоится саммит лидеров Европейского Союза

В четверг, 28 июня, в Брюсселе начнется встреча лидеров стран ЕС. На повестке дня – важные вопросы, касающиеся целостности и политической стабильности ЕС.

Важнейшие проблемы, которые планируют обсудить на саммите – это миграционное вопрос, Брексит и продлении санкций против России.

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Одна из самых острых вопросов в повестке дня – нелегальная миграция. Европейские страны длительное время не могут прийти к согласию в этом вопросе. Ультраправое правительство Италии пытается выслать из страны более полумиллиона беженцев. На пути стоит Германия. Ангела Меркель до сих пор пытается найти общее решение в этом вопросе. Однако ЕС разделился на два лагеря – одни поддерживают Германию, а другие Италию.

Говорить будут и о выходе Британии из ЕС. Между Брюсселем и Лондоном возникли несколько разногласий. Самое главное из них – пограничные отношения между Ирландией, которая остается членом ЕС, и Северной Ирландией, которая покинет ЕС как часть Великобритании. Лондон и Брюссель будут решать, как обеспечить свободное перемещение людей и товаров через границу после Брексита.



Сергей и Юлия Скрипали, которых отравили в Великобритании

Также политики должны прийти к политическому согласию в вопросе антироссийских санкций. Помехой могут стать лидеры Австрии и Италии, которые выступают за снятие санкций из России и тесно сотрудничают с Москвой. Этой темы лидеры ЕС, скорее всего, коснутся в пределах обсуждения нападения на Сергея и Юлию Скрипаль, которых отравили в Великобритании, а также проблемы введения в действие Минских договоренностей. Повода беспокойства для Украины здесь нет. Ведь такие решения в Европейском Союзе принимают коллективно. Поэтому отдельные страны заблокировать антироссийские санкции не смогут.

Саммит лидеров ЕС пройдет с 28-29 июня.