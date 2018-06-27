У Брюсселі відбудеться саміт лідерів Європейського Союзу

У четвер, 28 червня, у Брюсселі розпочнеться зустріч лідерів країн ЄС. На порядку денному – важливі питання, що стосуються цілісності та політичної стабільності ЄС.

Найважливіші проблеми, які планують обговорити на саміті – це міграційне питання, Брезкіт та продовження санкцій проти Росії.

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Одне із найгостріших питань на порядку денному – нелегальна міграція. Європейські країни тривалий час не можуть дійти згоди у цьому питанні. Ультраправий уряд Італії намагається вислати із країни понад півмільйона біженців. На заваді стоїть Німеччина. Ангела Меркель досі намагається знайти спільне рішення у цьому питанні. Однак ЄС поділився на два табори – одні підтримують Німеччину, а інші Італію.

Говоритимуть і про вихід Британії з ЄС. Між Брюсселем та Лондоном виникли кілька розбіжностей. Найголовніша з них – прикордонні відносини між Ірландією, яка залишається членом ЄС, і Північною Ірландією, яка покине ЄС як частина Великої Британії. Лондон і Брюссель будуть вирішувати, як забезпечити вільне переміщення людей і товарів через кордон після Брекзиту.



Сергій та Юлія Скрипалі, яких отруїли у Британії

Також політики повинні дійти політичної згоди у питанні антиросійських санкцій. На заваді можуть стати лідери Австрії та Італії, які виступають за зняття санкцій із Росії та тісно співпрацюють із Москвою. Цієї теми лідери ЄС, найімовірніше, торкнуться в межах обговорення нападу на Сергія та Юлію Скрипалів, яких отруїли у Британії, а також проблеми введення в дію Мінських домовленостей. Приводу занепокоєння для України тут немає. Адже такі рішення у Європейському Союзі ухвалюють колективно. Тому окремі країни заблокувати антиросійські санкції не зможуть.

Саміт лідерів ЄС триватиме з 28-29 червня.