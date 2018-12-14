В Будапеште устроили митинг против "рабского закона": полиция применила слезоточивый газ

В столице Венгрии 13 декабря состоялись акции протеста против новых изменений в Трудовом кодексе. Как отмечают митингующие, "рабский закон" предусматривает увеличение максимального лимита для ежегодной сверхурочной работы с 250 до 400 часов.

Об этом сообщает Daily News Hungary.

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Участники акции протеста собрались в Будапеште на площади возле парламента в 6 часов вечера. Протестующие прошли через мост Маргарет. Позже митингующие остановились перед прокуратурой и скандировали: "Мы требуем свободные суды!".



Протестующие прошли через мост Маргарет//Фото: Daily News Hungary

У протестующих были с собой флаги Венгрии и Европейского Союза, а также флаги оппозиционных партий.



Протестующие призывали к мирному митингу//Фото: Daily News Hungary

Более того, некоторые протестующие несмотря на призывы к мирному митингу, бросали бутылки и другие предметы в полицейских. В результате двое офицеров получили травмы. Правоохранители применили слезоточивый газ.



Полиция применила слезоточивый газ//Фото: Daily News Hungary

Associated Press сообщает, что глава администрации венгерского премьера Гергели Гуляш назвал демонстрантов "людьми Сороса" и заявил, что они продемонстрировали "открытую антихристианскую ненависть".