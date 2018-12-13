19:42
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ РОМАН НАСИРОВ ГРИПП В УКРАИНЕ

      Протесты "желтых жилетов": на какую сумму нанесен ущерб французской столице

      138 Читати новину українською
      Протесты "желтых жилетов" во Франции
      Протесты "желтых жилетов" во Франции / фото из открытых источников

      Во время последней демонстрации "желтых жилетов" французской столице были нанесены убытки на сумму в почти 10 миллионов евро.

      Соответствующие данные обнародовала мэрия Парижа пишет BFMTV.

      Читайте также: Катастрофа для французской экономики: во что вылились протесты "желтых жилетов"

      Так, больше всего от массовых протестов в столице Франции пострадала площадь Шарля де Голля и прилегающие к ней улицы.

      Стоимость восстановления поврежденного имущества превысила убытки, нанесенные во время протестов 1 декабря, когда власти оценили потери в 3-4 миллиона евро.

      Добавим, что во время массовых протестных движений 1 декабря пострадал один из главных культурных памятников Парижа – Триумфальная арка.

      Напомним, 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов и требования разделены на 4 категории.

      Протесты во Франции продолжаются с начала ноября. Самые масштабные акции состоялись в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады.

      Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.

       

      Теги: протесты Новости политики Новости Франции Протесты во Франции
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      сегодня , 19:30 Вакцина от гриппа: все, что нужно знать о прививках
      Євгенія Мазур 1875
      Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      сегодня , 19:08 Коррупционным схемам быть: о причинах одного странного увольнения
      Блог Соцмережі 185
      Почему украинцы одевают Европу, а сами носят дешевый хлам
      сегодня , 19:01 Почему украинцы одевают Европу, а сами носят дешевый хлам
      188
      Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      сегодня , 18:08 Лучшие смартфоны второго полугодия 2018 года – рейтинг Техно 24
      122
      Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      сегодня , 17:58 Грипп в Украине: симптомы и профилактика в инфографике
      27881
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Российские олигархи скупают бункеры, которые защищают от стихии и радиации
      14 мая 2011 , 11:46 1
      Российская "Фабрика троллей" запустила новый сайт
       16 июля , 10:52
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук