Протесты "желтых жилетов": на какую сумму нанесен ущерб французской столице

Во время последней демонстрации "желтых жилетов" французской столице были нанесены убытки на сумму в почти 10 миллионов евро.

Соответствующие данные обнародовала мэрия Парижа пишет BFMTV.

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Так, больше всего от массовых протестов в столице Франции пострадала площадь Шарля де Голля и прилегающие к ней улицы.

Стоимость восстановления поврежденного имущества превысила убытки, нанесенные во время протестов 1 декабря, когда власти оценили потери в 3-4 миллиона евро.

Добавим, что во время массовых протестных движений 1 декабря пострадал один из главных культурных памятников Парижа – Триумфальная арка.

Напомним, 9 декабря участники массовых протестов во Франции обнародовали список требований к властям страны. Этот список состоит из 25 пунктов и требования разделены на 4 категории.



Протесты во Франции продолжаются с начала ноября. Самые масштабные акции состоялись в Париже 1 и 8 декабря. В частности, 8 декабря полиция применила слезоточивый газ и оттеснила щитами демонстрантов, известных как "желтые жилеты". Также впервые с 2005 года на улицы Парижа вывели бронетранспортеры. На улицах города появились первые баррикады.

Кто такие "желтые жилеты" и почему они протестуют во Франции?Это водители, которые протестуют против повышения цен на топливо, экологического налога, а также против "несправедливой политики правительства", которая подрывает покупательную способность населения. Стихийное движение недовольных ростом цен на топливо возникло в социальных сетях. Протестующие узнают друг друга благодаря желтым аварийным жилетам, которые они кладут под лобовое стекло автомобилей.