Протести "жовтих жилетів": на яку суму завдані збитки французькій столиці

Під час останньої демонстрації "жовтих жилетів" французькій столиці були завдані збитки на суму в майже 10 мільйонів євро.

Відповідні дані оприлюднила мерія Парижа пише BFMTV.

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Так, найбільше від масових протестів у столиці Франції постраждала площа Шарля де Голля та прилеглі до неї вулиці.

Вартість відновлення пошкодженого майна перевищила збитки, завдані під час протестів 1 грудня, коли влада оцінила втрати у 3 – 4 мільйони євро.

Додамо, що під час масових протестних рухів 1 грудня постраждала одна з головних культурних пам'яток Парижа – Тріумфальна арка.

Нагадаємо, 9 грудня учасники масових протестів у Франції оприлюднили список вимог до влади країни. Цей список складається з 25 пунктів і вимоги розділені на 4 категорії.



Протести у Франції тривають з початку листопада. Наймасштабніші акції відбулись у Парижі 1 та 8 грудня. Зокрема, 8 грудня поліція застосувала сльозогінний газ та відтіснила щитами демонстрантів, відомих як "жовті жилети". Також вперше з 2005 року на вулиці Парижа вивели бронетранспортери. На вулицях міста з'явилися перші барикади.

Хто такі "жовті жилети" і чому вони протестують у Франції?Це водії, які протестують проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник в соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.