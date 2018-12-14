У Будапешті влаштували мітинг проти "рабського закону": поліція застосувала сльозогінний газ
У столиці Угорщини 13 грудня відбулися акції протесту проти нових змін у Трудовому кодексі. Як зазначають мітингувальники, "рабський закон" передбачає збільшення максимального ліміту для щорічної понаднормової роботи з 250 до 400 годин.
Про це повідомляє Daily News Hungary.
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Учасники акції протесту зібралися у Будапешті на площі біля парламенту о 6 годині вечора. Протестувальники пройшли через міст Маргарет. Пізніше мітингувальники зупинилися перед прокуратурою і скандували: "Ми вимагаємо вільні суди!".
Протестувальники пройшли через міст Маргарет//Фото: Daily News Hungary
Протестувальники мали з собою прапори Угорщини та Європейського Союзу, а також прапори опозиційних партій.
Протестувальники закликали до мирного мітингу//Фото: Daily News Hungary
Більше того, деякі протестувальники незважаючи на заклики до мирного мітингу, кидали пляшки та інші предмети у поліцейських. Внаслідок цього двоє офіцерів отримали травми. Правоохоронці застосували сльозогінний газ.
Поліція застосувала сльозогінний газ//Фото: Daily News Hungary
Associated Press повідосляє, що голова адміністрації угорського прем’єра Гергелі Гуляш назвав демонстрантів "людьми Сороса" і заявив, що вони продемонстрували "відкриту антихристиянську ненависть".