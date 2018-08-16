В Будапеште не работал терминал аэропорта через опасный ящик

Терминал международного аэропорта в Будапеште закрывали на 3 часа из-за перегрева контейнера с изотопами.

Об этом сообщает РБК.

Как пояснил представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Мартон Хайду, терминал закрывали, чтобы изучить ситуацию. Специалисты выяснили, что угрозы для пассажиров контейнер не представлял.

Через проверку задержали вылет восьми рейсов.

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Как отмечают СМИ, контейнер с иридием прилетел самолетом из Стамбула. Его венгерская компания Izotop Intezet Kft заказала из российского города Димитровград. Ее представитель Габор Касаш сообщил, что в перегреве контейнера во время транспортировки нет ничего необычного, а сами изотопы необходимые для проведения исследований.

Иридий

тяжелый металл, который добывают в нескольких странах мира, в том числе и в России. Его используют в энергетике, автомобилестроении. Существуют и радиоактивные изотопы иридия, полученные искусственным путем.