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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

В Будапеште не работал терминал аэропорта через опасный ящик

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В Будапеште закрывали терминал аэропорта
В Будапеште закрывали терминал аэропорта / Фото из открытых источников

Терминал международного аэропорта в Будапеште закрывали на 3 часа из-за перегрева контейнера с изотопами.

Об этом сообщает РБК.

Как пояснил представитель ведомства по чрезвычайным ситуациям Мартон Хайду, терминал закрывали, чтобы изучить ситуацию. Специалисты выяснили, что угрозы для пассажиров контейнер не представлял.

Через проверку задержали вылет восьми рейсов.

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Как отмечают СМИ, контейнер с иридием прилетел самолетом из Стамбула. Его венгерская компания Izotop Intezet Kft заказала из российского города Димитровград. Ее представитель Габор Касаш сообщил, что в перегреве контейнера во время транспортировки нет ничего необычного, а сами изотопы необходимые для проведения исследований.

Иридий
тяжелый металл, который добывают в нескольких странах мира, в том числе и в России. Его используют в энергетике, автомобилестроении. Существуют и радиоактивные изотопы иридия, полученные искусственным путем.

Теги: Венгрия авиация
Источник: 24 Канал
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