В Будапешті не працював термінал аеропорту через небезпечний ящик

Термінал міжнародного аеропорту у Будапешті закривали на три години через перегрів контейнера з ізотопами.

Про це повідомляє РБК.

Як пояснив представник відомства з надзвичайних ситуацій Мартон Хайду, термінал закривали, або вивчити ситуацію. Фахівці з’ясували, що загрози для пасажирів контейнер не становив.

Через перевірку затримали відліт восьми рейсів.

Читайте також: Із аеропорту у США викрали пасажирський літак: подробиці

Як зазначають ЗМІ, контейнер з іридієм прилетів літаком зі Стамбула. Його угорська компанія Izotop Intezet Kft замовила з російського міста Димитровград. Її представник Габор Касаш повідомив, що в перегріві контейнера під час транспортування немає нічого незвичайного, а самі ізотопи необхідні для проведення досліджень.

Іридій важкий метал, який видобувають у кількох країнах світу, в тому числі і в Росії. Його використовують в енергетиці, автомобілебудуванні. Існують і радіоактивні ізотопи іридію, отримані штучним шляхом.