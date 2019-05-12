В африканской стране Буркина-Фасо группа неизвестных вооруженных людей ворвались в католическую церковь и начала расстреливать людей. По предварительной информации погибли шесть человек, один из них был священником храма.

Как сообщили в AFP, нападение произошло ориентировочно в 12:00, в селе Дабл, расположенном в Северо-центральной части Буркина-Фасо.

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В это время в церкви было немало людей. Как пишут местные СМИ, группа вооруженных людей состояла из 20-30 мужчин. Они ворвались в церковь и открыли огонь по прихожанам. Многим жертвам удалось убежать.



В Буркина-Фасо неизвестные напали на людей в церкви: есть погибшие

Один из правительственных чиновников страны рассказал BBC, что боевики также подожгли магазины и медицинский центр, расположенные рядом с церковью. Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за теракт. Полиция выясняет детали трагедии.

Напомним, что это уже третье нападение на церкви в Буркина-Фасо за последние пять недель.