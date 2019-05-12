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      У Буркіна-Фасо невідомі напали на людей у церкві: є загиблі

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      У Буркіна-Фасо невідомі напали на людей у церкві
      У Буркіна-Фасо невідомі напали на людей у церкві / Фото з соціальних мереж

      В африканській країні Буркіна-Фасо група невідомих озброєних людей вдерлися до католицької церкви та почали розстрілювати людей. За попередньою інформацією загинули шестеро людей, один з них був священиком храму.

      Як повідомили в AFP, напад стався орієнтовно о 12:00, у селі Дабл, що розташоване у Північно-центральній частині Буркіна-Фасо.

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      У цей час у церкві якраз було чимало людей. Як пишуть місцеві ЗМІ, група озброєних людей складалася з 20-30 чоловіків. Вони увірвалися у церкву та відкрили вогонь по парафіянах. Багатьом жертвам вдалося втекти.

       
      У Буркіна-Фасо невідомі напали на людей у церкві: є загиблі

      Один з урядових чиновників країни розповів BBC, що бойовики також підпалили магазини та медичний центр, розташовані поруч з церквою. Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт. Поліція з'ясовує деталі трагедії. 

      Нагадаємо, що це вже третій напад на церкви у Буркіна-Фасо за останні п'ять тижнів.

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      Теги: Теракт Жертви Буркіна-Фасо
      Джерело: 24 канал
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