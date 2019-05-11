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      У Пакистані група озброєних бойовиків напала на п’ятизірковий готель: звідти чути постріли

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      Готель, який атакували бойовики у Пакистані
      Готель, який атакували бойовики у Пакистані / фото з відкритих джерел

      В пакистанській провінції Белуджистан група із щонайменше 3 озброєних бойовиків увірвалася у 5-зірковий готель Pearl Continental. Це – один із найпопулярніших готелів серед закордонних туристів та бізнесменів у цьому регіоні. Наразі звідти чути звуки пострілів.

      Влада Пакистану переконує, що ще до того, як озброєні зловмисники увірвалися в готель, місцевих та іноземних гостей встигли евакуювати у безпечне місце. Проте, скільки цивільних осіб залишилися у готелі – невідомо, передає BBC. Натомість, є інформація про щонайменше одну жертву теракту.

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      Регіон Белуджистан, у якому стався і триває збройний напад, є найбіднішим у Пакистані. Водночас, цей регіон став центром багатомільярдного китайського інвестиційного проекту. Це – не до вподоби кільком екстремістським угрупованням, які діють у Белуджистані. Вони заявляють, що проект не приносить жодної користі місцевому населенню.

      Так, у Белуджистані діють такі екстремістські угруповання, як: пакистанський Талібан, сепаратистська організація Визвольна армія Белуджистану та екстремістська сунітська група Лашкар-е-Джангві.

      Пакистан регіон теракт готель
      Напад на готель стався у місті Гвадар, що в пакистанському регіоні Белуджистан: карта

      blog_ava
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      Теги: Жертви Теракт Пакистан
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