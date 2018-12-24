В центре Брюсселя неизвестный открыл стрельбу: подробности инцидента

Днем 24 декабря неизвестный открыл огонь в центре Брюсселя. Стрелял нападавший по витрине одного из ресторанов.

К счастью, заведение было закрыто и никто не пострадал в результате инцидента, информирует Daily Mail.

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На месте преступления бельгийская полиция обнаружила три следа от пуль.

Свидетель видел человека, который стрелял из боевого оружия типа автомата Калашникова по витрине одного из ресторанов на авеню Луиз,

– заявил официальный представитель прокуратуры Инэ Ван Вимерш.

Стрелок сбежал. Полиция начала его поиски и заявила, что вероятно, нападение не связано с террористическими мотивами. Открыто уголовное производство.

Напомним, 21 декабря в центре Вены произошла стрельба. В результате нее погиб один человек, еще один – получил ранение. Впоследствии появилась информация о том, что в Вене убили члена мафиозного клана Владимира Рогановича. А весь инцидент является результатом "войны" между кланами черногорской мафии.