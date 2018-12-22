Стрельба в Вене: во время инцидента убили черногорского мафиози, – СМИ
Во время стрельбы в центре Вены 21 декабря убили члена мафиозного клана Владимира Рогановича. А весь инцидент является результатом "войны" между кланами черногорской мафии.
Об этом сообщает австрийское издание "Kurier".
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Журналисты уверены, что след ведет к двум крупнейшим кланам черногорского города Котор.
По информации многих медиа, жертвой стал Владимир Роганович, член "клана Ковачиан". 31-летний Роганович в 2009 году был осужден за убийство главаря другой банды. Пятью годами позже он вышел из тюрьмы. В мае 2017 года он снова был осужден в Белграде к 8 месяцам тюрьмы за подделку документов,
– пишут в издании.
Там также отмечают ,что "клан Ковачиан" воюет в течение последних лет с другим кланом. В 2016 году за период этой войны только в течение одного месяца было ликвидировано 8 человек, еще 4 ранены.
Напомним, в пятницу, 21 декабря, в центре Вены произошла стрельба, в результате которой погиб один человек. Еще одного пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии. Через несколько часов местная полиция задержала подозреваемого в совершении нападения.
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