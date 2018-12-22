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      Стрілянина у Відні: під час інциденту вбили чорногорського мафіозі, – ЗМІ

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      Місце, де сталася кривава стрілянина у Відні
      Місце, де сталася кривава стрілянина у Відні / Kurier

      Під час стрілянини у центрі Відня 21 грудня вбили члена мафіозного клану Владіміра Рогановіча. А весь інцидент є результатом "війни" поміж кланами чорногорської мафії.

      Про це інформує австрійське видання "Kurier".

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      Журналісти певні, що що слід веде до двох найбільших кланів чорногорського міста Котор. 

      За інформацією багатьох медіа, жертвою став Владімір Рогановіч, член "клану Ковачіан". 31-річний Рогановіч у 2009 році був засуджений за вбивство ватажка іншої банди. П’ятьма роками пізніше він вийшов з в’язниці. У травні 2017 року він знову був засуджений у Белграді до 8 місяців в’язниці за підробку документів,
      – пищуть у виданні.

      Там також зазначають, що "клан Ковачіан" воює протягом останніх років з іншим кланом. У 2016 році за період цієї війни лише протягом одного місяця було ліквідовано 8 осіб, ще 4 поранено.

      Нагадаємо, у п'ятницю, 21 грудня, у центрі Відня сталася стрілянина внаслідок якої загинула одна людина. Ще одного потерпілого доправили до лікарні у важкому стані. Через декілька годин місцева поліція затримала підозрюваного у вчиненні нападу.

      Теги: Кримінальні новини Австрія Жертви
      Джерело: 24 Канал
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