У центрі Брюсселя невідомий відкрив стрілянину: подробиці інциденту

Вдень 24 грудня невідомий відкрив вогонь у центрі Брюсселя. Стріляв нападник по вітрині одного із ресторанів.

На щастя, заклад був закритий і ніхто не постраждав у результаті інциденту, інформує Daily Mail.

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На місці злочину бельгійська поліція виявила три сліди від куль.

Свідок бачив людину, яка стріляла з бойової зброї типу автомата Калашникова по вітрині одного з ресторанів на авеню Луїз,

– заявив офіційний представник прокуратури Іне Ван Вімерш.

Стрілок втік. Поліція почала його пошуки та заявила, що ймовірно, напад не пов’язаний з терористичними мотивами. Відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, 21 грудня у центрі Відня сталася стрілянина. В результаті неї загинула одна людина, ще одна – отримала поранення. Згодом з'явилась інформація про те, що у Відні вбили члена мафіозного клану Владіміра Рогановіча. А весь інцидент є результатом "війни" поміж кланами чорногорської мафії.