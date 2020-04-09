В центре Москвы прогремел взрыв у посольства Словакии: видео

На 9 этаже бизнес-центра "Панорама" в центре Москвы 9 апреля прогремел мощный взрыв. Здание, где произошел инцидент, расположено сразу рядом с посольством Словакии в России.

О взрыве сообщают телеграм-каналы Baza и Life Shot.

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Как известно, взрыв произошел на 9 этаже бизнес-центра "Панорама", расположенного на улице Брестской в Москве. Вероятно, на этаже, где это произошло, расположена бойлерная. Взрыв якобы произошел, поскольку из-за непрофессиональных действий работников взорвался водонагреватель.

В здании выбило окна, стекло из которых посыпалось вниз и повредило припаркованные машины. Из-за взрыва в здании произошло большое задымление. Также известно, что после взрыва начался и незначительный пожар. Впрочем, его удалось очень быстро ликвидировать.

Очевидица рассказала, что взрывов было два. Уже после второго на землю полетело стекло из окон дома. Впрочем, она заверила, что взрыв не был слишком громким.

По некоторым данным, также есть информация о 6 пострадавших людях. Среди них, в частности, 12-летняя девочка.

Место в Москве, где произошел взрыв: карта