У центрі Москви прогримів вибух біля посольства Словаччини: відео
На 9 поверсі бізнес-центру "Панорама" у центрі Москви прогримів потужний вибух 9 квітня. Будівля, де трапився інцидент, розташована одразу поряд з посольством Словаччини у Росії.
Про вибух повідомляють телеграм-канали Baza і Life Shot.
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Як відомо, вибух трапився на 9 поверсі бізнес-центру "Панорама", що розташований на вулиці Брестській у Москві. Імовірно, на поверсі, де це сталося, розташована бойлерна. Вибух буцімто трапився, оскільки через непрофесійні дії працівників вибухнув водонагрівач.
У будівлі повибивало вікна, скло з яких посипалося вниз і пошкодило припарковані автівки. Через вибух у будівлі трапилося велике задимлення. Також відомо, що після вибуху розпочалася і незначна пожежа. Втім її вдалося дуже швидко ліквідувати.
Очевидиця розповіла, що вибухів було два. Вже після другого на землю полетіло скло з вікон будинку. Втім вона запевнила, що вибух не був надто гучним.
За деякими даними, також є інформація про 6 постраждалих людей. Серед них, зокрема, 12-річна дівчинка.
Місце у Москві, де трапився вибух: карта
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