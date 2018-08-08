В центре Москвы вывесили баннер с Сенцовым

На Крымском мосту в центре Москвы вывесили баннер с изображением Олега Сенцова и требованием освободить политзаключенных в России.

Об этом сообщает журналистка Виктория Ивлева.

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"Сегодня рано утром на Крымском мосту в Москве появился вот такой баннер. И не надо думать, что в России нет свободных, неравнодушных и совестливых людей", – написала она.

Журналистка также призвала подписать петицию об освобождении режиссера.