У центрі Москви вивисіли банер з Сенцовим
На Кримському мосту у центрі Москви вивісили банер із зображенням Олега Сенцова і вимогою звільнити політв'язнів у Росії.
Про це повідомляє журналістка Вікторія Івлєва.
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"Сьогодні рано вранці на Кримському мосту уМоскві з'явився ось такий банер. І не треба думати, що в Росії немає вільних, небайдужих і совісних людей", – написала вона.
Журналістка також закликала підписати петицію про звільнення режисера.
Джерело: 24 Канал
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