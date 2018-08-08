У центрі Москви вивисіли банер з Сенцовим

На Кримському мосту у центрі Москви вивісили банер із зображенням Олега Сенцова і вимогою звільнити політв'язнів у Росії.

Про це повідомляє журналістка Вікторія Івлєва.

Читайте також: Порошенко розповів, які важливі теми обговорив з Помпео

"Сьогодні рано вранці на Кримському мосту уМоскві з'явився ось такий банер. І не треба думати, що в Росії немає вільних, небайдужих і совісних людей", – написала вона.

Журналістка також закликала підписати петицію про звільнення режисера.