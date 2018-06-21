В центре Николаева водители устроили стрельбу из-за места на парковке

В четверг утром, 21 июня, на пересечении Центрального проспекта и улицы Садовой в Николаеве водители не смогли поделить место на парковке, поэтому начали стрельбу на глазах у 60-ти детей, которые ждали автобус.

Об этом сообщил сайт "Новости N".

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На момент стрельбы на парковке находилась группа из 60-ти детей, ждавших автобус, который должен был отвезти их в детский лагерь.

Стало известно, что водители автомобилей Volkswagen и ВАЗ-2108 не смогли поделить место на парковке возле гостиницы "Николаев", из-за чего оба достали оружие травматического действия и сделали несколько выстрелов в воздух. Дети, которые стали свидетелями инцидента, испугались выстрелов, у них началась паника.



В Николаеве водители устроили стрельбу из-за места на парковке

Как установила полиция, оба мужчины имеют разрешение на оружие. В результате стрельбы никто не пострадал, на месте работают следователи. Пока участники конфликта не задержаны, но полиция устанавливает все факты и обстоятельства происшествия.

Напомним, в ночь на 1 апреля в Ивано-Франковске возле ночного клуба неизвестные открыли огонь по посетителям заведения. В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба получили ранения.