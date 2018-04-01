В ночном клубе Ивано-Франковска произошла резонансная перестрелка: есть раненые

В ночь на 1 апреля в Ивано-Франковске вблизи ночного клуба неизвестные открыли огонь по посетителям заведения. В результате стрельбы двое посетителей ночного клуба получили ранения.

Как сообщили в полиции, сразу же на место происшествия прибыли экипажи патрульных. Они на месте задержали четырех мужчин, которые пытались убежать, открыв огонь.

Читайте также: В Киеве произошла перестрелка: двое водителей не поделили дорогу



Четыре человека открыли огонь, пытаясь скрыться от полиции

Впоследствии задержали еще двух подозреваемых – один прятался в кустах через дорогу. Другой – во дворах позади ночного клуба.

В это время другие экипажи уже были ориентированы на выявление автомобилей Volkswagen Caddy и Toyota Land Cruiser Prado, на которых скрылись причастные к стрельбе. Через несколько минут автомобили заблокировали на улице Независимости, а пятерых мужчин – задержали.

Читайте также: С боевой гранатой и пистолетом пьяный мужчина приставал к людям в Киеве: фото

По данным правоохранителей, во всех автомобилях было автоматическое и травматическое оружие. Все 11 задержанных – не местные, жители Киевской, Харьковской и Луганской областей.



У задержанных изъяли оружие

Напомним, 30 марта в Харькове неизвестные расстреляли группу из 10 человек из автомата. Один человек погиб.