У нічному клубі Івано-Франківська сталася резонансна стрілянина: є поранені

В ніч на 1 квітня у Івано-Франківську поблизу нічного клубу невідомі відкрили вогонь по відвідувачах закладу. Внаслідок стрілянини двоє відвідувачів нічного клубу отримали поранення.

Як повідомили у поліції, одразу ж на місце події прибули екіпажі патрульних. Вони на місці затримали чотирьох чоловіків, які намагалися утекти, відкривши вогонь.

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Четверо осіб відкрили вогонь, намагаючись втекти від поліції

Згодом затримали ще двох підозрюваних – один ховався у кущах через дорогу. Інших – у дворах позаду нічного клубу.

В цей час інші екіпажі вже були орієнтовані на виявлення автомобілів Volkswagen Caddy та Toyota Land Cruiser Prado, на яких втекли причетні до стрілянини. Через кілька хвилин автомобілі заблокували на вулиці Незалежності, а п'ятьох чоловіків – затримали.

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За даними правоохоронців, в усіх автомобілях була автоматична та травматична зброя. Всі 11 затриманих – не місцеві, мешканці Київської, Харківської та Луганської областей.

У затриманих вилучили зброю

Нагадаємо, 30 березня у Харкові невідомі розстріляли групу з 10 осіб з автомата. Один чоловік загинув.