В центрі Миколаєва водії влаштували стрілянину через місце на парковці

У четвер вранці, 21 червня, на перетині Центрального проспекту і вулиці Садової у Миколаєві водії не змогли поділити місце на парковці, тому почали стрілянину на очах у 60-ти дітей, які чекали автобус.

Про це повідомив сайт "Новини N".

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На момент стрілянини на парковці перебувала група з 60-ти дітей, що чекали автобус, який мав відвезти їх до дитячого табору.

Стало відомо, що водії автомобілів Volkswagen і ВАЗ-2108 не змогли поділити місце на парковці біля готелю "Миколаїв", через що обидва дістали зброю травматичної дії і зробили декілька пострілів у повітря. Діти, які стали свідками інциденту, злякалися пострілів, у них почалася паніка.



В Миколаєві водії влаштували стрілянину через місце на парковці

Як встановила поліція, обидва чоловіки мають дозвіл на зброю. В результаті стрілянини ніхто не постраждав, на місці працюють слідчі. Поки учасники конфлікту не затримані, але поліція встановлює всі факти та обставини події.

Нагадаємо, в ніч на 1 квітня у Івано-Франківську поблизу нічного клубу невідомі відкрили вогонь по відвідувачах закладу. Внаслідок стрілянини двоє відвідувачів нічного клубу отримали поранення.