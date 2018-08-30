В центре Рима рухнула церковь
В центре Рима 30 августа обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, расположенной около античного форума.
Об этом сообщает Corriere della Sera.
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Отмечается, что в момент разрушения церковь была закрыта для посещения. Данных о пострадавших нет. Пока неизвестно, что стало причиной обрушения.
Разрушение церкви в Италии
В результате падения кусков кровли получила повреждения античная Мамертинская тюрьма, расположенная под церковью.
Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя во время грозы обвалилась часть автомобильного моста Моранди, который на высоте 45 метров проходил над рекой Полчевера. В результате обрушения здания погибли более 43 человек.
Источник: 24 Канал
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