В центре Рима рухнула церковь

В центре Рима 30 августа обрушилась крыша церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями, расположенной около античного форума.

Об этом сообщает Corriere della Sera.

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Отмечается, что в момент разрушения церковь была закрыта для посещения. Данных о пострадавших нет. Пока неизвестно, что стало причиной обрушения.

Разрушение церкви в Италии

В результате падения кусков кровли получила повреждения античная Мамертинская тюрьма, расположенная под церковью.

Напомним, 14 августа в итальянском городе Генуя во время грозы обвалилась часть автомобильного моста Моранди, который на высоте 45 метров проходил над рекой Полчевера. В результате обрушения здания погибли более 43 человек.