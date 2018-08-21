Обвал моста в Генуе: появилось видео момента страшной катастрофы

Момент обрушения автомобильного моста Моранди в итальянском городе Генуя, в результате которого погибло 43 человека, попал на видео.

Соответствующие кадры с камер наблюдения, установленных на мосту опубликовала местная власть.

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14 августа в итальянском городе Генуя во время грозы обвалилась часть автомобильного моста Моранди, который на высоте 45 метров проходил над рекой Полчевера. В результате обвала сооружения погибло более 40 человек.

Смотрите видео обрушения моста в Генуе:

Правительство Италии заявило, что снесет злосчастный мост и заверило, что проведет тщательное расследование причин смертельной катастрофы.

Сейчас на месте трагедии продолжают работать спасатели и пожарные – они уже не ищут погибших, только разбирают завалы.

Из-за падения моста в Генуе на год ввели чрезвычайное положение, ведь другие части бетонной конструкции могут обрушиться в любой момент.