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Обвал мосту в Генуї: з'явилося відео моменту страшної катастрофи

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Момент падіння мосту в Генуї показали на відео
Момент падіння мосту в Генуї показали на відео / Фото з відкритих джерел

Момент обвалення автомобільного моста Моранді в італійському місті Генуя, внаслідок якого загинуло 43 людини, потрапив на відео.

Відповідні кадри з камер спостереження, встановлених на мосту опублікувала місцева влада.

Читайте також: Обвал мосту у Генуї: головне про трагедію в Італії

14 серпня в італійському місті Генуя під час грози обвалилась частина автомобільного мосту Моранді, що на висоті 45 метрів проходив над річкою Полчевера. Внаслідок обвалу споруди загинуло понад 40 людей. 

Дивіться відео обвалення мосту в Генуї: 

Уряд Італії заявив, що знесе злощасний міст та запевнив, що проведе ретельне розслідування причин смертельної катастрофи.

Наразі на місці трагедії продовжують працювати рятувальники та пожежники – вони вже не шукають загиблих, лише розбирають завали.

Через падіння мосту у Генуї на рік запровадили надзвичайний стан, адже інші частини бетонної конструкції можуть обвалитися у будь-який момент.

Теги: Жертви Обвал мосту в Генуї
Джерело: 24 Канал
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