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ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ УКРАЇНІ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Обвал мосту у Генуї: головне про трагедію в Італії

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Обвал мосту у Генуї 14 серпня
Обвал мосту у Генуї 14 серпня / Getty images

14 серпня в італійському місті Генуя під час грози обвалився автомобільний міст висотою 45 метрів. Внаслідок обвалу споруди загинуло щонайменше 38 людей.

Що сталося?

У вівторок, 14 серпня, приблизно опівдні за місцевим часом під час грози обвалилась частина автомобільного мосту Моранді, що на висоті 45 метрів проходив над річкою Полчевера.

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Через шляхопровід проходила платна магістраль А10, яка з'єднує Геную з містом Вентімілья, що неподалік від кордону з Францією.

Одна з центральних секцій мосту довжиною приблизно 240 метрів обвалилася разом з автомобілями, що в цей момент по ньому проїжджали впала у річку, на залізничні колії та на дахи будинків, розташованих поблизу.

Одразу після трагедії повідомлялось про загибель щонайменше 20 людей. Надвечір 14 серпня ця цифра зросла кількість загиблих зросла до 30 осіб.

Очевидці стверджують, що бачили, як перед трагедією в споруду влучила блискавка, проте рятувальники та влада міста цю версію відкидають.

Злива та шквальний вітер заважали рятувальникам займатись пошуком тих, хто міг вціліти у затиснених автівках чи під завалами.

Дивіться відео про обвал мосту у Генуї 14 серпня:

Під загрозою нових обвалів місцевих евакуйовували із прилеглих до місця трагедії будинків.

Обвал мосту у Генуї
Обвал мосту у Генуї: триває рятувальна операція//Getty images

В уряді Італії заявили, що знесуть злощасний міст та запевнили, що проведуть ретельне розслідування причин катастрофи.

Станом на 15 серпня відомо про 39 людей – серед них троє дітей, які загинули внаслідок обвалу частини мосту у Генуї.

У генконсульстві України в Мілані підтвердили, що українців серед загиблих немає, проте є інформація про двох громадян України, які були госпіталізовані.

Міст Моранді через річку Полчевера у Генуї був побудований впродовж 1962-1967 років і названий на честь інженера конструктора Рікардо Моранді.

Його загальна довжина становила 1200 метрів. У 2016-му споруду почали ремонтували і на момент обвалу на ньому проводились роботи з укріплення опор.

Він був першим в Європі залізобетонним вантовим (висячим) мостом подібної конструкції.

Причини обвалу

Серед ймовірних причин трагедії називають "людську помилку" – несвоєчасне обслуговування та загалом поганий технічний стан споруди, який був збудований понад півстоліття тому.

Дивіться відео про причини обвалу мосту в Генуї:

 

Теги: Жертви Будівництво Обвал мосту в Генуї
Джерело: 24 Канал
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