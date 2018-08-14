Обвал мосту в Італії: кількість жертв зросла до 30 осіб

В результаті обвалу мосту в італійській Генуї загинуло щонайменше 30 осіб. Уточнену інформацію озвучив міністр внутрішніх справ Італії та заступник прем'єр-міністра Італії Маттео Сальвіні.

Раніше 24 канал повідомляв про те, що 14 серпня в італійському місті Генуя частково обвалився міст Моранді над річкою Полчевера. Спочатку з'явилась інформація про 10 загиблих, пізніше влада Італії підтвердила загибель 22 осіб.

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За інформацією Reuters, рятувальники продовжують пошуки вцілілих людей серед уламків мосту. Наразі відомо про щонайменше 30 загиблих.

"Близько 30 чоловік загинули, а багато інших отримали серйозні поранення", – заявив міністр внутрішніх справ Маттео Сальвіні.

Додамо, що є декілька версій того, чому міст Моранді обвалився. Серед них – сильні пориви вітру, удар блискавки або пошкодження конструкції мосту через проливні дощі.