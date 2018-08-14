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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Обвал моста в Италии: число жертв возросло до 30 человек

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В результате падения моста погибли минимум 30 человек
В результате падения моста погибли минимум 30 человек / Фото из свободных источников

В результате обвала моста в итальянской Генуе погибло как минимум 30 человек. Уточненную информацию озвучил министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Италии Маттео Сальвини.

Ранее 24 канал сообщал о том, что 14 августа в итальянском городе Генуя частично обвалился мост Моранди над рекой Полчевера. Сначала появилась информация о 10 погибших, позднее власти Италии подтвердили гибель 22 человек.

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По информации Reuters, спасатели продолжают поиски уцелевших людей среди обломков моста. Сейчас известно о как минимум 30 погибших.

"Около 30 человек погибли, а многие другие получили серьезные ранения", – заявил министр внутренних дел Маттео Сальвини.

Добавим, что есть несколько версий того, почему мост Моранди обвалился. Среди них – сильные порывы ветра, удар молнии или повреждение конструкции моста из-за проливных дождей.

Теги: Обвал моста в Генуе Жертвы
Источник: 24 Канал
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