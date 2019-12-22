В центре Сиднея установили обгоревшую рождественскую "елку": фото, видео

Инсталляция состоит из обугленных веток и обгоревших предметов домашнего обихода. "Рождественская елка" символизирует масштабные лесные пожары, которые в этом году охватили Австралию.

"Елку" установило креативное агентство DDB Australia. Об этом сообщает сообщает The Drum.

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Таким образом агентство хочет привлечь внимание и принять участие в сборе средств для австралийского Красного Креста. В организации сейчас занимаются оказанием помощи пострадавшим от пожаров.



"Елка" в центре Сиднея



Она символизирует ужас лесных пожаров, бушующих в Австралии

Для семей и общества разрушительные последствия пожаров выходят за рамки того, что многие из нас могут только представить. Мы надеемся, что эта неожиданная смена традиционного символа подарков и радости в это время года поможет привлечь внимание людей и побудит их пожертвовать деньги,

– заявила креативный директор агентства Тара Форд.



"Украшения" австралийской "рождественской елки"



Подарком для пострадавших могут стать пожертвования

"Рождественская елка" в центре Сиднея: видео

Проект разрабатывался в партнерстве с администрацией города Сидней, компаниями Scroundrel и DDB Sydney и их ключевыми партнерами – Volkswagen Group Australia, Westpac и McDonald's.

Что известно о лесных пожарах в Австралии?Лесные пожары бушуют на восточном побережье Австралии более 2 месяцев. Огонь унес жизни по меньшей мере 9 человек, множество считаются пропавшими без вести. Пожары также разрушили сотни домов.



На борьбу со стихией направили более тысячи спасателей. Однако, им не удается потушить огонь и он быстро распространяется по лесам. Из-за пожаров в Австралии объявили чрезвычайное положение.