У центрі Сіднея встановили обгорілу різдвяну "ялинку": фото, відео
Інсталяція складається з обвуглених гілок та обгорілих предметів домашнього вжитку. "Різдвяна ялинка" символізує масштабні лісові пожежі, які цьогоріч охопили Австралію.
"Ялинку" встановило креативне агентство DDB Australia. Про це інформує повідомляє The Drum.
Актуально: В Австралії вирують лісові пожежі: дивовижна історія порятунку 12-річного хлопчика та його пса
Таким чином агентство хоче привернути увагу й долучитися до зібрання коштів для австралійського Червоного Хреста. В організації зараз займаються наданням допомоги постраждалим від пожеж.
"Ялинка" у центрі Сіднея
Вона символізує жах лісових пожеж, що вирують в Австралії
Для сімей та суспільства руйнівні наслідки пожеж виходять за рамки того, що багато хто з нас може лише уявити. Ми сподіваємося, що ця неочікувана зміна традиційного символу дарування та радості у цю пору року допоможе привернути увагу людей та спонукатиме їх пожертвувати гроші,
– заявила креативний директор агентства Тара Форд.
"Прикраси" австралійської "різдвяної ялинки"
Подарунком для постраждалих можуть стати пожертвування
"Різдвяна ялинка" у центрі Сіднея: відео
Проєкт розроблявся у партнерстві з адміністрацією міста Сідней, компаніями Scroundrel та DDB Sydney та їх ключовими партнерами – Volkswagen Group Australia, Westpac та McDonald's.
Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя щонайменше 9 людей, безліч вважаються пропалими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.
На боротьбу із стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.