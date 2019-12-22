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      У центрі Сіднея встановили обгорілу різдвяну "ялинку": фото, відео

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      "Ялинка" у Сіднеї / фото із соцмереж

      Інсталяція складається з обвуглених гілок та обгорілих предметів домашнього вжитку. "Різдвяна ялинка" символізує масштабні лісові пожежі, які цьогоріч охопили Австралію.

      "Ялинку" встановило креативне агентство DDB Australia. Про це інформує повідомляє The Drum.

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      Таким чином агентство хоче привернути увагу й долучитися до зібрання коштів для австралійського Червоного Хреста. В організації зараз займаються наданням допомоги постраждалим від пожеж.


      "Ялинка" у центрі Сіднея


      Вона символізує жах лісових пожеж, що вирують в Австралії

      Для сімей та суспільства руйнівні наслідки пожеж виходять за рамки того, що багато хто з нас може лише уявити. Ми сподіваємося, що ця неочікувана зміна традиційного символу дарування та радості у цю пору року допоможе привернути увагу людей та спонукатиме їх пожертвувати гроші,
      – заявила креативний директор агентства Тара Форд.


      "Прикраси" австралійської "різдвяної ялинки"


      Подарунком для постраждалих можуть стати пожертвування

      "Різдвяна ялинка" у центрі Сіднея: відео

      Проєкт розроблявся у партнерстві з адміністрацією міста Сідней, компаніями Scroundrel та DDB Sydney та їх ключовими партнерами – Volkswagen Group Australia, Westpac та McDonald's.

      Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя щонайменше 9 людей, безліч вважаються пропалими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.

      На боротьбу із стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Різдво Пожежа Австралія Новорічні свята
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