У центрі Сіднея встановили обгорілу різдвяну "ялинку": фото, відео

Інсталяція складається з обвуглених гілок та обгорілих предметів домашнього вжитку. "Різдвяна ялинка" символізує масштабні лісові пожежі, які цьогоріч охопили Австралію.

"Ялинку" встановило креативне агентство DDB Australia. Про це інформує повідомляє The Drum.

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Таким чином агентство хоче привернути увагу й долучитися до зібрання коштів для австралійського Червоного Хреста. В організації зараз займаються наданням допомоги постраждалим від пожеж.



"Ялинка" у центрі Сіднея



Вона символізує жах лісових пожеж, що вирують в Австралії

Для сімей та суспільства руйнівні наслідки пожеж виходять за рамки того, що багато хто з нас може лише уявити. Ми сподіваємося, що ця неочікувана зміна традиційного символу дарування та радості у цю пору року допоможе привернути увагу людей та спонукатиме їх пожертвувати гроші,

– заявила креативний директор агентства Тара Форд.



"Прикраси" австралійської "різдвяної ялинки"



Подарунком для постраждалих можуть стати пожертвування

"Різдвяна ялинка" у центрі Сіднея: відео

Проєкт розроблявся у партнерстві з адміністрацією міста Сідней, компаніями Scroundrel та DDB Sydney та їх ключовими партнерами – Volkswagen Group Australia, Westpac та McDonald's.

Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя щонайменше 9 людей, безліч вважаються пропалими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.



На боротьбу із стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.