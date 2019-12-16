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      В Австралії вирують лісові пожежі: дивовижна історія порятунку 12-річного хлопчика та його пса

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      Поліцейський та врятований хлопчик / фото з соцмереж

      В Австралії тривають масштабні лісові пожежі. Вони вже знищили не одне людське житло. Найбільше страждають від вогню флора та фауна континенту, проте днями полум’я в притул наблизилось до фермерського угіддя в місті Могумбер.

      Вдома був лише 12-річний хлопчик Люк Старрок та його пес. Дитина спочатку вибігла з собакою на подвір’я, але далі вирішила шукати прихистку деінде. Про це пише BBC.

      До теми: Померла знаменита коала, яку врятували з лісової пожежі в Австралії

      Люк схопив свого собаку, вліз у пікап брата та поїхав з дому. Дорогою на нього натрапили рятувальники та доправили у безпечне місце. Згодом до хлопчика приїхав батько.

      Це – типовий фермерський хлопчик, досить розумним, і я думаю, що проблема полягала в тому, що він просто не знав куди йти, оскільки через дим було важко що-небудь бачити,
      – розповів один з пожежників.

      Своєю чергою, батько хлопчика повідомив, що пишається своїм сином, який навчився кермувати машиною у сім років.

      Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя 4 людей, ще семеро вважаються пропалими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.

      На боротьбу із стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Австралія Пожежа
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