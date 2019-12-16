В Австралії вирують лісові пожежі: дивовижна історія порятунку 12-річного хлопчика та його пса

В Австралії тривають масштабні лісові пожежі. Вони вже знищили не одне людське житло. Найбільше страждають від вогню флора та фауна континенту, проте днями полум’я в притул наблизилось до фермерського угіддя в місті Могумбер.

Вдома був лише 12-річний хлопчик Люк Старрок та його пес. Дитина спочатку вибігла з собакою на подвір’я, але далі вирішила шукати прихистку деінде. Про це пише BBC.

До теми: Померла знаменита коала, яку врятували з лісової пожежі в Австралії

Люк схопив свого собаку, вліз у пікап брата та поїхав з дому. Дорогою на нього натрапили рятувальники та доправили у безпечне місце. Згодом до хлопчика приїхав батько.

Це – типовий фермерський хлопчик, досить розумним, і я думаю, що проблема полягала в тому, що він просто не знав куди йти, оскільки через дим було важко що-небудь бачити,

– розповів один з пожежників.

Своєю чергою, батько хлопчика повідомив, що пишається своїм сином, який навчився кермувати машиною у сім років.

With the Help of DFES, Dalwallinu Officer S/C SMITH saved this 12 year old who was driving across paddocks to escape the fire in Mogumber. He has been reunited with family and is safe and well #fb pic.twitter.com/zyrYCFgwSM — Dalwallinu Police (@DalwallinuPol) December 15, 2019

Що відомо про лісові пожежі в Австралії?Лісові пожежі вирують на східному узбережжі Австралії понад 2 місяці. Вогонь забрав життя 4 людей, ще семеро вважаються пропалими безвісти. Пожежі також зруйнували сотні будинків.



На боротьбу із стихією направили понад тисячу рятувальників. Проте, їм не вдається загасити вогонь, що швидко поширюється лісами. Через пожежі в Австралії оголосили надзвичайний стан.